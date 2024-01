Hera Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Hera":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für die Aktie von Hera Spa beträgt der RSI 52,78, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hera Spa können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine konstante Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hera Spa zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung der Hera Spa-Aktie hin, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für Hera Spa somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der Buzz-Analyse sowie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.