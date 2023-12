Hera Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Hera":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Aktuell beträgt der RSI-Wert der Hera Spa-Aktie 65,52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hera Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,75 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,964 EUR weicht somit um +7,78 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,81 EUR) weist mit einer Abweichung von +5,48 Prozent ein "Gut"-Rating auf.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Hera Spa. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet. Somit erhält Hera Spa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.