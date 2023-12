HeraMED Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Heramed auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass Heramed weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,33, was bedeutet, dass Heramed überkauft ist und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, jedoch gab es in den letzten ein, zwei Tagen verstärkte Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit Heramed. Als Ergebnis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktivität in den Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Heramed zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Heramed-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt ergaben eine "Schlecht"-Bewertung für Heramed.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Heramed auf Basis der verschiedenen Indikatoren.