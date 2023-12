HeraMED Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Heramed wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,71 Punkten, was bedeutet, dass die Heramed-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 dagegen liegt bei 73,33, was darauf hindeutet, dass Heramed als überkauft eingestuft wird, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Heramed zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf die technische Analyse der Heramed-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,07 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,025 AUD, was einen Unterschied von -64,29 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein eher schwaches Diskussionsniveau im Vergleich zu früheren Zeiträumen. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Heramed führt.

Insgesamt lässt die Analyse des RSI, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments darauf schließen, dass die Heramed-Aktie derzeit gemischte Signale zeigt und daher als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.