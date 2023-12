Henzhen Zhaowei Machinery And Elect-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem man abschätzen kann, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 24,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Eine weitere technische Analyse erfolgt mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, welcher aktuell bei 75,6 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (81,35 CNH) liegt deutlich darüber (+7,61 Prozent), daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der gleitende Durchschnitt (75,98 CNH) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+7,07 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Die einfache Charttechnik ergibt somit ein insgesamtes "Gut"-Rating für die Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic-Aktie.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic. Mit insgesamt sieben positiven und drei negativen Tagen, sowie vier neutralen Tagen, erhält die Aktie auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung der Redaktion.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic wird auch unter Berücksichtigung der Analysen aus Bankhäusern und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beleuchtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso lässt sich eine negative Änderung der Stimmung identifizieren, was zu einem insgesamtes "Schlecht"-Rating für die langfristige Stimmungslage führt.

