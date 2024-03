Henzhen Zhaowei Machinery And Elect Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,99 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,59 CNH. Der aktuelle Schlusskurs von 68,47 CNH weicht um -8,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "guten" Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also für Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic eine neutrale bis schlechte Bewertung auf der Basis verschiedener Analysen und Indikatoren.