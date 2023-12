Harland & Wolff Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Die Harland & Wolff-Aktie hat in den letzten Tagen an Wert verloren und wird derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs von 13,49 GBP gehandelt, bei einem aktuellen Kurs von 11,75 GBP. Dies entspricht einer Distanz von -12,9 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 beträgt derzeit 12,63 GBP, was zu einem Abstand von -6,97 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Harland & Wolff haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einem "Neutral"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Harland & Wolff derzeit weder als "überkauft" noch "überverkauft" gilt. Sowohl der 7-Tage-RSI (60 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50 Punkte) weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend neutrale Meinungen zur Aktie geäußert wurden, während sich insgesamt positive Meinungen häufen. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Harland & Wolff-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI als "Neutral" bewertet.