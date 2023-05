Hensoldt: Das wahre Kursziel liegt bei 34,68 EUR﻿

Die gestrige Handelssitzung brachte für Hensoldt einen Rückgang von -1,75%. In den letzten fünf Tagen beträgt der Verlust sogar -2,12%, was auf eine gewisse Pessimismus am Markt hindeutet.

Nichtsdestotrotz ist das mittelfristige Kursziel von Hensoldt durchschnittlich mit 34,68 EUR bewertet und würde somit ein Potenzial von +10,38% eröffnen. Doch einige Analysten sind aufgrund des jüngsten schwachen Trends nicht so optimistisch wie zuvor.

Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und drei raten zum Kauf. Sechs Experten stufen sie neutral ein. Dennoch bleibt der Anteil der Optimisten mit +45,45% hoch.

Das “Guru-Rating” hat sich nicht geändert und bleibt weiterhin bei 3,64.