Hensoldt: Potenzielles Kursziel von 35,70 EUR

Am gestrigen Tag fiel der Aktienkurs von Hensoldt um -1,86%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen insgesamt einen Anstieg von +7,10%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 35,70 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, würde dies Investoren ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +30,10% eröffnen. Derzeit sind drei Analysten der Meinung, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt und weitere drei bewerten die Aktie als kaufenswert. Fünf Experten halten ihre Position neutral und nur einer empfiehlt sie zum Verkauf.

Insgesamt betrachtet bleibt die Einschätzung positiv mit einem Anteil von +50% an optimistisch gestimmten Analysten. Eine zusätzliche Bestätigung liefert das Guru-Rating mit einem aktuellen Wert von 3,67...