Hensoldt: Potenzial von +12,38% - Kursziel bei 34,68 EUR

Die Aktie des Rüstungs- und Technologieunternehmens Hensoldt konnte in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -4,10% verbuchen. Gestern ging das Wertpapier an der Börse mit einem Rückgang von -0,13% aus dem Handel. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch.

Doch die Analysten sehen das anders: Sie sind sich einig, dass die Aktie von Hensoldt unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 34,68 EUR habe. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich für Investoren ein Potenzial von +12,38%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Sechs Experten halten das Wertpapier für “halten”. Der Anteil optimistischer Analysten liegt damit bei...