Hensoldt. MDAX-Aufsteiger wächst wie erwartet. Und es kann mehr werden…

Hensoldt – Aktie einer Branche, die wieder hoffähig geworden ist durch einen Krieg. Vorher dümpelte die Aktie lange Zeit zwischen 10,00 und 13,00 EUR vor sich hin. Etwas Konsolidierungsphantasie des europäischen Defensesektors verbunden mit den je 25,1%-Aktionären Bund und Leonardo gab nicht mehr her.

Und dann kam die Neubewertung – Defenseaktien wurden hoffähig, die Kurse schossen nach oben. So konnte Hensoldt in diesem Jahr sogar den MDAX-Aufstieg feiern. Basis für den Optimismus der Anleger ist die auf längere Zeit wohl sichere und wesentlich erhöhte Nachfrage nach Militärgütern.. Die ehemals umstrittene 2%-Verteidigungshaushaltsvorgabe ist mittlerweile NATO-weit akzeptiert und „in Umsetzung“. Dazu diverse Sonderprogramme, wie das 100 Mrd EUR Paket der Bundesregierung. Und natürlich die kontinuierlichen, immensen Unterstützungshilfen für die Ukraine – teilweise aus dem Bestand, der dann wieder aufgefüllt werden muss, teilweise direkt bei den Herstellern beauftragt.

Im ersten Quartal 2023 steigerte das Unternehmen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18% auf 338 Mio EUR (Vorjahresquartal: 286 Mio). Dieses Wachstum war vor allem getrieben von wichtigen Großprojekten. Auch das bereinigte EBITDA konnte auf 30 Mio EUR deutlich gesteigert werden (Vorjahresquartal: 17 Mio). Die starke Zunahme des bereinigten EBITDA ist hauptsächlich auf das gestiegene Umsatzvolumen zurückzuführen. Zudem werde das Ergebnis im ersten Quartal durch einen langsameren Anstieg der Kosten positiv beeinflusst.



Thomas Müller, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 bestätigt unseren anhaltenden Wachstumskurs und zeigt, wie ernst wir als HENSOLDT die neue Rolle und besondere Verantwortung nehmen, die uns als Verteidigungsindustrie mittlerweile zukommt. Diese wurde zuletzt auch durch unseren Aufstieg in den MDAX unterstrichen. Bereits heute liefern wir mit unseren innovativen Technologien einen wertvollen Beitrag zu mehr Sicherheit in Europa und der Welt. Wir stehen bereit, die Streitkräfte Deutschlands und die unserer Partner umfassend, zuverlässig und schnell zu beliefern, um sie für die neuen Herausforderungen optimal auszustatten. HENSOLDT steht dazu in engem Austausch mit der Bundesregierung und Bündnispartnern, um sich gemeinsam für eine sicherere Zukunft einzusetzen.“

Aufträge betragen bereits jetzt ein Vielfaches des erwarteten Jahresumsatzes der Hensoldt AG.

Der Auftragsbestand blieb wie erwartet mit 5.362 Mio EUR stabil auf Vorjahresniveau (Gesamtjahr 2022: 5.366 Mio). Wesentliche Treiber bei den Auftragseingängen der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres seien Aufträge für TRML-4D-Radare zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung sowie zur Ausstattung der Plattformen PUMA und Leopard 2 gewesen. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet HENSOLDT insgesamt ein moderates Wachstum bei den Auftragseingängen getrieben von ersten Aufträgen aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr und generellen Budgeterhöhungen.

Ein zufriedener Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Stabilität und Sicherheit – dafür steht HENSOLDT. Trotz der nur langsamen Erholung der Weltwirtschaft angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation und der Folgen der COVID-19-Pandemie zeigt unsere erneut positive Geschäftsentwicklung ein robustes und nachhaltiges Wachstum. Der Aufstieg von HENSOLDT in den MDAX wird uns weiter dabei helfen, unsere Markenbekanntheit zu steigern. Er zeigt zudem: Die Verteidigungsindustrie gewinnt auch gesamtgesellschaftlich immer mehr an Akzeptanz und Bedeutung.“

Kennzahlen Hensoldt



Millionen EUR Q1 2022 Q1 2023 Umsatz 286 338 Bereinigtes EBITDA 17 30 Bereinigte EBITDA Marge 5,8% 9,0% Auftragseingang 681 347 Auftragsbestand 5.509 5.362 Bereinigter Free-Cash-Flow (vor Steuern und Zinsen) -114 -126

PROGNOSE BETÄTIGT FÜR 2023: „…moderates organisches Umsatzwachstum zwischen 7% und 10% sowie ein moderat steigendes bereinigtes EBITDA.“

Auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie wohl kein Schnäppchen (mehr) bei einem KGV von rund 41,35. Möglicherweise wurde erstmal einiges vorweggenommen. Aktuelle Kursschwäche riecht ein wenig nach Konsolidierung – Einstieg für Zuspätgekommene? Aber die Aktie ist durchaus einen zweiten Blick wert – besonders mittel- und langfristig. Bei einer über mehrere Jahre voll ausgelasteten Kapazität und einem Orderbuch, das aktuell dreimal den für 2022 erwarteten Umsatz ausmacht. Dazu kommt Fantasie aus dem erklärten Willen „eine führende Rolle“ bei der Konsolidierung der europäischen Defense-Industrie zu spielen. Was bei dem aktuellen Kursniveau durchaus interessanter ist, als noch Mitte März 2022 – vor dem Kurssprung. Und ob Leonardo irgendwann seine Sperrminorität weiter ausbauen will, scheint erstmal zwar kein Thema. Aber…

Hensoldt – Aktie charttechnisch – noch – im Aufwärtstrend – aktuell „verarbeitet man die starken Anstiege“

