Hensoldt: Kursziel von 35,19 EUR bleibt fester Bestandteil der Analyse

Aktuell wird die Aktie von Hensoldt nach Ansicht der Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,19 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial in Höhe von +21,01%. Die gestrige Entwicklung resultierte in einem Einbruch um -1,02%, während sich das Ergebnis aus den letzten fünf Handelstagen auf -1,16% summierte.

Die Stimmung ist insgesamt eher negativ. Dennoch sehen zwei Bankanalysten die Aktie als starkes Kaufsignal an und drei weitere Experten sprechen eine Empfehlung zum Kauf aus. Sechs Experten bewerten Hensoldt neutral mit “halten”.

Das Guru-Rating blieb unverändert mit einem Wert von 3,64 und bestätigt damit die positive Einschätzung durch +45,45% der Analysten.

Fazit: Trotz des schwachen Trends in letzter Zeit behält das Unternehmen daher sein Potential für eine positive Entwicklung...