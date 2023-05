Hensoldt: Kursziel von 34,17 EUR in Sicht

Die Aktie von Hensoldt wird derzeit unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt, sagen Experten.

Das Kursziel liegt bei 34,17 EUR und damit +8,20% über dem aktuellen Niveau.

• Hensoldt sank am 04.05.2023 um -5,90%

• Das Kursrisiko für Investoren beträgt +8,20%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,64

Am gestrigen Tag verlor die Hensoldt-Aktie an Wert und fiel um -5,90%. Auf Wochenbasis beträgt das Minus sogar -8,73%, was auf eine pessimistische Grundstimmung im Markt hinweist.

Trotzdem sehen Bankanalysten das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 34,17 EUR. Dies würde eine Renditechance von +8,20% bedeuten – vorausgesetzt sie behalten recht.

Aktuell empfehlen zwei Analysten einen Kauf der Aktie und weitere drei sprechen sich optimistisch für die Anlage aus. Vier Experten halten den bestehenden Bestand jedoch...