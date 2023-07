Hensoldt: Kursziel von 33,66 EUR und optimistische Analysten

Die Aktie des deutschen Verteidigungselektronik-Unternehmens Hensoldt verlor gestern am Finanzmarkt -0,14%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus sogar -1,21%. Die derzeitige Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten im Durchschnitt überzeugt, dass die Hensoldt-Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 33,66 EUR erreichen wird. Dies würde Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +14,10% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch empfehlen aktuell drei Analysten den Kauf der Aktien und weitere drei bewerten sie als kaufenswert mit einer optimistischen Einstellung. Fünf Experten haben sich neutral positioniert und eine Halte-Empfehlung ausgesprochen. Nur einer bleibt skeptisch und empfiehlt einen Verkauf.

Das...