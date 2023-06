Hensoldt: Kursziel bei 35,19 EUR

Die Aktie von Hensoldt hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung aufgewiesen. Gestern konnte eine Kurssteigerung von +0,55% verzeichnet werden, was insgesamt zu einem Plus von +6,14% führte. Dies lässt derzeit einen optimistischen Markt vermuten.

Nach Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Hensoldt bei 35,19 EUR und eröffnet somit ein mögliches Potenzial in Höhe von +21,18%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Konkret bewerten zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere Experten setzen auf “Kauf”. Sechs Experten sehen die Aktie als neutral an und empfehlen “Halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt dabei +45,45%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.