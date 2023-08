Hensoldt: Ausblick auf ein Kursziel bei 33,66 EUR

Die Aktie von Hensoldt hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Gestern fiel der Wert um -2,81%, was zu einem wöchentlichen Rückgang von insgesamt -4,85% führte. Der Markt zeigt sich also eher pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und mittelfristig ein Kursziel von 33,66 EUR erreichen kann. Dies würde Investoren ein Potenzial von +15,99% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Optimismus nach dem jüngsten schwachen Trend.

Es gibt jedoch auch positive Einschätzungen: Drei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei weitere sehen das Rating “Kauf”, aber ohne Euphorie. Fünf Experten haben eine neutrale Bewertung (“halten”) abgegeben und nur einer sieht einen Verkaufsgrund.

Das Guru-Rating bleibt gleich beim Stand...