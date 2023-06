Hensoldt: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Aktie um 27,87% unterbewertet

Die gestrige Kursentwicklung von Hensoldt am Finanzmarkt betrug moderate +0,07%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch insgesamt -7,22%, was auf eine momentane Pessimismus im Markt hindeutet. Trotzdem sind sich Bankanalysten einig: Die Hensoldt-Aktie hat ein enormes Potential und ist aktuell um satte 27,87% unterbewertet.

• Am 08.06.2023 stieg der Wert der Aktie moderat an (+0,07%)

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,19 EUR

• Der Guru-Rating bleibt bei konstant guten 3,64

Das durchschnittliche Kursziel für die kommende Zeit liegt bei ordentlichen 35,19 EUR und würde Investoren in diesem Falle sogar einen Gewinn von knapp einem Drittel des aktuellen Preises bescheren. Während zwei Analysten die Hensoldt-Aktien als starken Kauf bewerten und drei weitere das Rating “Kaufen” vergeben haben sich sechs...