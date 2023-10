Hensoldt: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 35,70 EUR

Die Hensoldt-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR und bietet ein Potenzial von +27,59% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Hensoldt mit positiver Entwicklung: +1,01%

• Fünftägiger Anstieg um +14,02%

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +50%

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie einen Zuwachs von +1,01% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie sogar um beeindruckende +14,02%. Diese Zahlen spiegeln eine recht positive Stimmung am Markt wider.

Aber was sagen die Bankanalysten dazu? Der durchschnittliche Wert des mittelfristigen Kursziels beträgt 35,70 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft – was nicht alle Analysten glauben – eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von bis zu+27,59%.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie...