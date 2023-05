Hensoldt: Analysten sehen Potenzial von +8,17%

Die Aktie des Verteidigungselektronik-Unternehmens Hensoldt wird nach Ansicht von Marktexperten aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 34,68 EUR – ein Plus von +8,17% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Hensoldt-Aktie verzeichnete gestern einen Anstieg um +3,75%

• Hensoldts Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64

Am vergangenen Handelstag legte die Hensoldt-Aktie um starke +3,75% zu und hat damit in den letzten fünf Tagen insgesamt ein leichtes Plus von 0,25 % erzielt. Die Analysten scheinen derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung nicht erwartet hatten ist das mittelfristige Kursziel der Aktie nach wie vor vielversprechend: Im Schnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass sich der Preis in Zukunft auf 34.68 EUR erhöhen wird. Zwei Analysten...