Hensoldt: Analysten sehen Kursziel von 35,19 EUR - ein Potenzial von +28,62%

Die Aktie des verteidigungselektronischen Unternehmens Hensoldt erlitt gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,51%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -7,75%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch und setzen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 35,19 EUR an. Wenn ihre Einschätzung zutrifft, würde dies Investoren ein potenzielles Gewinnwachstum von +28,62% ermöglichen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem schwachen Trend der jüngsten Wochen.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der stark unterbewerteten Hensoldt-Aktie. Drei weitere Experteneinschätzungen liegen im Bereich “Kauf”, während sechs sich neutral positionieren (“halten”). Der positive Anteil der Analysten beläuft sich somit auf...