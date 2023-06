Hensoldt: Analysten sehen Kursziel bei 35,19 EUR

Die Aktie von Hensoldt hat in der vergangenen Handelswoche eine eher neutrale Entwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag betrug die Veränderung -0,46%, was zu einer wöchentlichen Gesamtveränderung von -0,99% führte. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Derzeit ist das wahre Kursziel von Hensoldt bei 35,19 EUR und damit um +17,30% höher als der aktuelle Kurs.

• Hensoldts jüngste Kursentwicklung tendiert neutral

• Zwei Drittel aller Experten bewerten die Aktie positiv

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”

Insgesamt haben sechs Experten das Rating “halten” für die Aktie vergeben; drei weitere haben sie mit einem Kauf versehen und nur zwei halten sie für einen starken Kauf. Das bedeutet dennoch einen Optimismus-Anteil von immerhin +45,45%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin...