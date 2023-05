Hensoldt: Analysten sehen Kursziel bei 34,17 EUR

Die Aktie von Hensoldt hat in den letzten fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren. Gestern gab es eine Kursentwicklung von -5,84%, was zu einem Wochenverlust von -8,67% führt. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 34,17 EUR erreichen könnte. Dies ergibt ein Potenzial für Investoren von +8,13%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der vergangenen Tage.

Aktuell empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere bewerten sie mit “Kauf”. Vier Experten halten das Papier neutral. Kein Analyst rät zum Verkauf. Der Anteil optimistischer Meinungen beträgt somit 45,45%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.