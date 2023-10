Hensoldt: Analysten sehen Kurspotenzial von 34,82%

Die Aktie von Hensoldt hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung erfahren und erreichte gestern ein Minus von -1,56%. Damit liegt das Gesamtergebnis der Woche bei -2,58%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Hensoldt-Aktie nicht angemessen ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,70 EUR und würde damit einen Anstieg um +34,82% bedeuten.

Aktuell gibt es drei Kaufempfehlungen sowie drei optimistische Einschätzungen für die Aktie. Fünf Experten empfehlen “Halten” und nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating wurde auf 3,67 angehoben.

Diese positive Prognose zeigt das Potential für Investoren mit einem Anlagehorizont im mittleren Zeitraum.