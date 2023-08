Hensoldt: Analysten sehen Kurspotenzial von 33,66 EUR

Der gestrige Handelstag endete für Hensoldt mit einem Verlust von -0,13%, was in der Summe einer vollständigen Handelswoche einen Rückgang um -1,54% bedeutet. Die Stimmung am Markt ist aktuell vergleichsweise pessimistisch.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie nicht korrekt bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,66 EUR, was einem Potenzial von +9,86% entspricht. Von den insgesamt zwölf analysierenden Experten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und weitere drei als Kauf. Fünf Experten bewerten sie neutral und eine Person rät zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,67 und zeigt somit ein positives Bild für Hensoldt an.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

– Gestern verlor Hensoldt -0,13%.

– Mittelfristiges Kursziel beträgt 33,66 EUR.

– Drei Analysten empfehlen die Aktie als...