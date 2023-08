Hensoldt: Analysten sehen Kurspotenzial von 11,46%

Die gestrige Kursentwicklung von Hensoldt am Finanzmarkt betrug +1,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf +2,65%, was eine relativ optimistische Stimmung vermuten lässt. Die Bankanalysten sind ebenfalls zuversichtlich und schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 33,66 EUR. Das entspricht einem Potential von +11,46%.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung – es gibt auch Experten mit neutraler oder sogar negativer Bewertung – jedoch empfehlen momentan immerhin drei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal.

Das “Guru-Rating” liegt bei einer konstant hohen Bewertung von 3,67.