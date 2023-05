Hensoldt: Analysten sehen Kurspotential von +11,37% - 34,68 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Hensoldt am Finanzmarkt liegt bei -2,63%, was im Vergleich zu den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage eine pessimistische Stimmung widerspiegelt. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 34,68 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +11,37%.

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie optimistisch mit “Kauf” bewerten, halten sich sechs Experten weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des schwachen Trends sind viele Analysten nach wie vor optimistisch gestimmt (+45,45%) und setzen auf das Potenzial der Hensoldt-Aktie.