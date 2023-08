Hensoldt: Aktienkurs liegt laut Analysten weit unter dem wahren Wert - Kursziel 33,66 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Hensoldt an der Börse betrug -0,39%, was sich in den Ergebnissen der vergangenen Handelswoche widerspiegelt – ein Plus von +0,59%. Der Markt scheint jedoch aktuell neutral gestimmt zu sein.

Laut Durchschnittsberechnungen der Bankanalysten hat Hensoldt ein mittelfristiges Kursziel bei 33,66 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +8,86% eröffnen und zeigt auf, dass die Aktie nach Meinung der Analysten deutlich unterbewertet ist.

Aktuell sind drei Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie. Drei weitere Experten teilen diese Einschätzung mit einer eher vorsichtigen Haltung. Fünf haben eine neutrale Position eingenommen und nur einer sieht das Unternehmen als Verkaufskandidaten an.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,67.

Insgesamt gibt es also eine positive Stimmung...