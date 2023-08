Hensoldt Aktien – Platow Brief eindeutig: KAUFEN. Zeitenwende spiele weiter in die Karten.

Hensoldt Aktien – der Platow Brief mag die Aktie. Zeitwende seit dem Beginn des Ukrainekriegs wird dauerhaft die Perspektiven des Rüstungskonzerns stützen. Und Platow bleibt bei seiner Einschätzung – weiter kaufen. Hensoldt (ISIN:DE000HAG0005) steigere seine Marge und laut Analystenkonsens sei mit Steigerungen der EPS – „Gewinn je Aktie“ – in den nächsten Jahren von jeweils rund 19% zu rechnen. Hier die aktuelle Einschätzung der Aktie vom Platow Brief:



Hensoldt wird konkreter Die militärische Zeitenwende der westlichen Staaten spielt Hensoldt weiterhin in die Karten.

Wie der Rüstungskonzern am 28.7. mitteilte, legte der Auftragseingang im 1. Hj. um fast 13% auf 1,07 Mrd. Euro zu, nicht zuletzt dank hoher Nachfrage nach Sensor- und Selbstschutzsystemen für Panzer der Typen Puma und Leopard 2 sowie TRML-4D-Radaren zur Luftverteidigung. Das Umsatzwachstum hinkte zwar mit 6,4% auf 726 Mio. Euro noch hinterher, im Gj. soll aber ein Zuwachs von gut 8% auf 1,85 Mrd. Euro gelingen. Damit konkretisierte der MDAX-Konzern seine Umsatzprognose (zuvor: 7 bis 10%) und bestätigte, dass das ber. EBITDA moderat steigen soll.