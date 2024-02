Hensoldt Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig in der technischen Analyse des Finanzmarktes eingesetzt. Bei Hensoldt beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 45,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 31,63 Punkten im neutralen Bereich und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Hensoldt.

Die Anleger-Stimmung bei Hensoldt ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse ergab 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird Hensoldt kurzfristig als "Gut" eingestuft, da der Kurs um 9,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,02 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Hensoldt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild für Hensoldt als "Gut" eingestuft.