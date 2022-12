Hensoldt Aktie – weiter kaufen, meint der Platow Brief. Warum? Lesen!

Hensoldt – eine Aktie aus einer Branche, die wieder hoffähig geworden ist durch den Krieg in der Ukraine. In den letzten Wochen wurden Allzeithochs bei Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005) erreicht, die „vor der Ukraine“ nicht denkbar schienen. Und selbst jetzt noch sieht die Kurs- Bilanz auf Jahressicht sehr gut aus: 76,9% Plus. Für die Spezialisten von Platow kaufenswert. Am Ende des „warum“ kommt der Platow Brief zu einer klaren Empfehlung: Weiter „KAUFEN“.



Hensoldt – Hohe Visibilität

Große Aufbruchsstimmung hat Hensoldt beim Kapitalmarkttag am Mittwoch (14.12.) nicht auslösen können. Dafür reichte die für 2023 konkretisierte Umsatzprognose (7 bis 10% Wachstum) nicht aus: Analysten kalkulieren bislang mit einem Anstieg um 12%. Bis die erhöhten Staatsbudgets für Verteidigungsausgaben in der GuV des Rüstungsunternehmens sichtbar werden, braucht es mehr Zeit als erwartet. Perspektivisch sind die Aussichten aber sehr gut. Der für Hensoldt relevante Markt für Verteidigungselektronik soll sich bis 2027 weltweit um jährlich ca. 8% vergrößern. Für den Heimatmarkt Deutschland wird sogar ein Wachstum von ca. 9% erwartet.



