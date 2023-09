Hensoldt: Aktie unterbewertet, wahres Kursziel bei 35,70 EUR

Wie von Experten betont wird, spiegelt der gegenwärtige Kurs der Hensoldt-Aktie nicht das tatsächliche Potenzial wider. Das Zielkurs liegt um +20,12% über dem aktuellen Wert.

• Hensoldts Handelsergebnisse am 08.09.2023 sanken um -1,85%

• Das Kurspotenzial von Hensoldt entspricht +20,12%, mit einem Zielkurs von €35.70

• Guru-Rating für Hensoldt steigt auf 3,67 im Vergleich zu 3,67 vorherigen Ratings

Am gestrigen Handelstag fielen die Ergebnisse der Anteilseigner von Hensoldt um -1,85%. In den letzten fünf Tagen hat sich eine negative Entwicklung gezeigt und resultierte in einer Gesamtveränderung des Wertes um -1.20%. Die Stimmung ist daher eher pessimistisch.

Obwohl diese Abnahme überraschend kam: Analysten waren bereits davon ausgegangen.