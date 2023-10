Hensoldt: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 35,70 EUR

Die Aktien von Hensoldt haben in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung durchlaufen und verzeichneten am gestrigen Tag ein Plus von +1,08%. Die Bankanalysten gehen davon aus, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und das wahre Kursziel bei 35,70 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +27,41% eröffnen.

• Hensoldt legt um +1,08% zu

• Mittelfristiges Kurspotenzial bei +27,41%

• Drei Analysten empfehlen “starkes Kaufen”

Trotz dieser positiven Aussichten sind sich nicht alle Experten einig. So empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie als starkes Investment. Weitere drei sehen ebenfalls optimistische Entwicklungen voraus und stufen sie als Kauf ein. Fünf weitere Experten halten die Aktie für neutral und raten dazu diese zu halten. Nur einer gibt an das Papier zum Verkauf zu...