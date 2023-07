Hensoldt: Aktie unterbewertet - 35,19 EUR als Kursziel

Die Hensoldt-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Experten sehen das wahre Kursziel bei +17,07% des aktuellen Werts.

• Gestern: Hensoldt mit +1,08%

• Kursziel von Hensoldt beträgt 35,19 EUR

• Guru-Rating für Hensoldt unverändert bei 3,67

Am Finanzmarkt verzeichnete die Hensoldt-Aktie gestern ein Plus von +1,08%. Damit ergibt sich nach fünf Handelstagen eine beachtliche Gesamtsteigerung von +4,74%. Der Markt scheint also relativ zuversichtlich zu sein.

Ob auch die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls ist positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Hensoldts Aktienkurs auf 35,19 EUR geschätzt. Falls diese Prognose zutrifft hätten Investoren ein Potenzial von bis zu +17,07%. Einige unserer Analysten teilen jedoch nicht alle Meinungen in Bezug auf den...