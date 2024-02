Hensoldt Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die technische Analyse der Hensoldt-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -4,41 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI für 25 Tage führen zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild, während die Anzahl der Beiträge auf ein positives Interesse an dem Unternehmen hinweist. Insgesamt wird Hensoldt in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat außerdem 5 positive Signale herausgefiltert und keine negativen Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, mit überwiegend positiven Bewertungen in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt und die Anleger-Stimmung, während der RSI zu einer neutralen Bewertung führt.