Hensoldt: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 34,68 EUR

Die Aktie von Hensoldt hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +3,95% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +0,56%. Trotzdem wird das wahre Potenzial des Unternehmens noch immer unterschätzt.

• Hensoldt: Kurssprung vom 12.05.2023 mit +3,95%

• Das Kursziel liegt bei 34,68 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64

Nach Meinung von Bankanalysten könnte die Hensoldt-Aktie mittelfristig einen Wert von bis zu 34,68 EUR erreichen – ein Potenzial von fast acht Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Zwei Analysten empfehlen sogar ausdrücklich den Kauf der Aktien.

Allerdings haben sich einige Experten auch neutral positioniert und raten dazu, die Titel weiterhin zu halten. Letztendlich bleibt es abzuwarten, wie sich die Entwicklung in Zukunft weiterentwickelt.

Abschließend lässt sich...