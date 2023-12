Hensoldt Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Hensoldt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,76 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,94 EUR, was einem Unterschied von -19,56 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,22 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,7 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hensoldt-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Hensoldt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurde über Hensoldt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Hensoldt insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hensoldt-Aktie liegt bei 58,46 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 63,67 und fällt ebenfalls in den "Neutral"-Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Hensoldt-Aktie als "Neutral".