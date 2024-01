Hensoldt Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Hensoldt häufig Thema von Diskussionen. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Hensoldt wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Hensoldt-Aktie führte zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hensoldt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,46 EUR lag. Der letzte Schlusskurs (25,4 EUR) weicht somit um -13,78 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 25,75 EUR, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also für die Hensoldt-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.