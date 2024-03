Hensoldt Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der Hensoldt-RSI liegt bei 63,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 39,14 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Hensoldt mit einem Kurs von 34,2 EUR aktuell +11,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Einschätzung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Hensoldt in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird. Zusätzlich wurden 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Hensoldt in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Hensoldt daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.