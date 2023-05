- Hensoldt-Aktie: Zusammenfassung der Woche 18

Die Hensoldt-Aktie beendete die Woche mit einem Minus von 7,22% und einem Endpreis von 31,62 EUR. Seit Mitte April befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase und verlor am Dienstag den siebten Tag in Folge an Wert. Allerdings konnte eine überkaufte Marktsituation etwas abgebaut werden und die Aktie erreichte einen Rücklauf zur 50-Tage-Linie.

Wichtige Erfolge für Hensoldt gab es jedoch auch zu feiern: Das Unternehmen hat nämlich die Modernisierung des COBRA-Prüfsystems erfolgreich abgeschlossen und somit zur frühzeitigen Erkennung von Raketen- sowie Artillerieangriffen beigetragen. Des Weiteren zeigt der Trend der Branche aktuell nach oben – ein Umstand, der ebenfalls für das Unternehmen interessant sein könnte.

Zusammenfassend:

– Hensoldt-Aktie endete mit einem Minus von 7,22%

– Seit Mitte April befindet sich die...