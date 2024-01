Hensoldt Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der zur Bestimmung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers genutzt wird. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Hensoldt-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 14, was auf einen überverkauften Zustand hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen überverkauften Zustand mit einem Wert von 29,45 und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die Analyse der RSIs bewertet Hensoldt insgesamt positiv.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hensoldt-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,95 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um 9,8 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Hensoldt damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Hensoldt eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält Hensoldt in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Anhand des Anleger-Sentiments, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, wird deutlich, dass über Hensoldt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Hensoldt insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.