Hensoldt Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Hensoldt in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Hensoldt diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei drei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen alle positiv sind. Somit wird auch auf der Ebene der Handelssignale eine Bewertung von "Gut" vergeben. Zusammenfassend kann Hensoldt daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Hensoldt-Aktie beträgt derzeit 29,05 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 27,18 EUR liegt. Auf dieser Basis erhält Hensoldt daher eine Bewertung von "Schlecht". Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 25,49 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Grundlage erhält Hensoldt eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Hensoldt daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Hensoldt ergibt sich ein RSI von 47,22, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 32,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Hensoldt wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.