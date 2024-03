Hensoldt Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 28,86 EUR, während der Aktienkurs bei 33,08 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,62 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 30,22 EUR über dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von +9,46 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten jedoch auf eine deutliche Eintrübung hin. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutralere Diskussionen über Hensoldt geführt, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hensoldt liegt bei 73,03, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.