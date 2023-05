- Hensoldt-Aktie: Weiter auf Erfolgskurs!

Die Rüstungsbranche, in der Hensoldt agiert, verzeichnet neue Rekorde. Doch die Aktie des Unternehmens hat sich zuletzt eher schlecht entwickelt: Allein am Freitag fiel sie um -1,3 % und auch im wöchentlichen Vergleich sieht es nicht sonderlich gut aus. Am 9. Mai wird das Unternehmen seine Quartalszahlen bekanntgeben – ein Ereignis, auf das Anleger gespannt warten.

Erwartungen hoch

Hensoldt hat hohe Erwartungen geweckt – und die Börse rätselt noch immer darüber, ob diese erfüllt werden können oder nicht. So liegt beispielsweise die Umsatzerwartung für 2021 bei 1,86 Milliarden Euro und das Nettoergebnis bei geschätzten 123 Millionen Euro (was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,1 entspricht). Für das kommende Jahr wird sogar ein Umsatz von 2,07 Milliarden Euro prognostiziert und ein Nettoergebnis von rund 157 Millionen Euro...