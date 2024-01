Hensoldt Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die technische Analyse der Hensoldt-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 29,23 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 26,78 EUR liegt und damit einen Abstand von -8,38 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 25,51 EUR, was einer Differenz von +4,98 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Hensoldt-Aktie entsprechend als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,92 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Hensoldt-Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Hensoldt-Aktie in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Hensoldt-Aktie ist größtenteils positiv, wie aus den Kommentaren und Beobachtungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch die Analyse von Handelssignalen ergibt eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Hensoldt-Aktie in den letzten Wochen deutlich gestiegen sind, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.