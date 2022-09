Hensoldt-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Erst kürzlich hat Russland die "Mobilmachung" verkündet. In diesem Zuge wird mehr Gerät dieser Art gebraucht. Neben Rheinmetall ist auch das Unternehmen Hensoldt in dem Sektor tätig. Dementsprechend steigen Aktien dieser Unternehmen. Ob es moralisch richtig ist, hier zu investieren, muss jeder für sich selbst entscheiden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hensoldt-Aktie jetzt zu… Hier weiterlesen