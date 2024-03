Hensoldt Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die technische Analyse der Hensoldt-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 28,72 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 33,7 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +17,34 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,64 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+17,67 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird eine Zunahme negativer Kommentare über Hensoldt in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer zeigt einen Rückgang der positiven Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hensoldt überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hensoldt liegt bei 52,94, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Hensoldt-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI eine neutrale bis leicht positive Bewertung.