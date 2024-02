Hensoldt Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine prominente Methode zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der Hensoldt-RSI liegt bei 25,19, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 30,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hensoldt diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hensoldt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 28,67 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,04 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +18,73 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 27,32 EUR über dem letzten Schlusskurs (+24,6 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hensoldt wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Hensoldt in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".