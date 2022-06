Hensoldt Aktie im SDAX. Wer hätte das vor 4 Monaten gedacht? Neues Gemeinschaftsunternehmen sorgt dafür, das es so bleibt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

.

Hensoldt Aktie aus einer Branche, die wieder hoffähig geworden ist durch den Krieg in der Ukraine. Die bisher gesehenen Kursanstiege müssen nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und die Aufnahme in den SDAX zeigt die gewonnene Stärke am Kapitalmarkt.

Aus dem wenig beachteten „Rüstungsladen“ ohne Übernahmephantasie, da beim Bund und der italienischen Leonardo-Gruppe 50,2 % der Aktien dauerhaft „geparkt“ waren und sind, wurde ein aufmerksam beobachteter Konzern, der vor einer langandauernden Auftragsflut steht. Und der – so war es schon vorher geplant – bei der europäischen Konsolidierung des „Rüstungssektors“ eine gestaltende Rolle spielen soll.

Und bis die Aufträge aufgrund des Kriegs in der Ukraine sich materialisieren, sammeln die beiden Konzerne „die Ernte“ von Ausschreibungen ein, die bereits vor dem Krieg Russlands in der Ukraine betrieben wurden. Als Highlight sei an den am 29.04. gewonnenen Airbus-Auftrag im Wert eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags für die nächste Phase der Eurofighter-Wartung erhalten. HENSOLDT nimmt dabei bis Ende 2026 die nationale Führung des Radar- und DASS- (Defensive Aids Subsystem) Konsortiums für den Service des deutschen Nutzers ein und ist zugleich für die anderen Nationen als Service-, bzw. Konsortiumspartner mitbeauftragt.

Kapazitäten werden ausgebaut, weitere Aufträge werden erwartet

So sind die zuletzt gemeldeten Quartalsergebnisse Hensoldt’s noch als „vor der Sonderkonjunktur“ zu betrachten – und bereits diese zeigen einen rekordmässigen Auftragsbestand, der die derzeitigen Kapazitäten mehrere Jahre auslasten würde, und kräftiges operatives Wachstum. Wenig überraschend wurde ein kräftiger Ausbau der Kapazitäten angekündigt respektive bereits veranlasst. Aber allein mit Kapazitätsausbau scheint die ehemalige Airbus-Tochter nicht zufrieden, man gründete

HENSOLDT THEON NightVision GmbH – Joint Venture mit der französischen THEON SENSORS SA

Das Gemeinschaftsunternehmen hat seinen Sitz in Wetzlar und HENSOLDT wird zusammen mit THEON SENSORS die Geschäftsführung stellen. Dabei kooperieren die beiden Unternehmen bereits erfolgreich im Rahmen einer Bietergemeinschaft für einen Auftrag zur Herstellung und Lieferung von 9.550 Nachtsichtgeräten (5.000 für die deutschen und 4.550 für die belgischen Streitkräfte) im Auftrag der Rüstungsagentur OCCAR. Nun ergänzen beide Partner ihre Kompetenzen im Bereich der Wärmebild- und Nachtsichtsysteme. Konkret sollen neue Produkte auf der technologischen Basis der Nachtsichtbrillen von THEON und der waffenangepassten Nachtsichtvorsätze von HENSOLDT Optronics entstehen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit dem CEO von THEON SENSORS, Christian Hadjiminas, auf der EUROSATORY 2022 in Paris sagte Andreas Hülle, Leiter des Geschäftsbereichs Optronics & Land Solutions und Geschäftsführer der Optronics GmbH: „Der Zusammenschluss mit THEON SENSORS zur HENSOLDT THEON NightVision GmbH steht in direktem Zusammenhang mit der Wachstumsstrategie von HENSOLDT. Die aktuelle Konfliktsituation in der Ukraine zeigt, wie wichtig leistungsfähige Sensorik und optische Systeme für die zeitgemäße Ausrüstung unserer Streitkräfte sind.“

Und Christian Hadjiminas, CEO von THEON SENSORS und Präsident der EFA GROUP, ergänzte: „Die globalen geopolitischen Herausforderungen schaffen einen neuen Fokus auf die Leistungsfähigkeit und Verantwortlichkeit von Nachtsicht- und Wärmebildsystemen weltweit. Das neue gemeinsame Unternehmen HENSOLDT THEON NightVision GmbH wird neue Erkenntnisse und Lösungen hervorbringen, da die führenden Unternehmen HENSOLDT und THEON SENSORS mit ihren sich ergänzenden Fähigkeiten zusammenarbeiten, um das gemeinsame Ziel der Schaffung starker intereuropäischer Verteidigungsverbindungen zu erreichen.“

Wetzlar als Produktionsstandort

Für die HENSOLDT THEON NightVision GmbH ist der Produktionsstandort in Wetzlar von zentraler Bedeutung. Neben der langjährigen Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und Streitkräften assoziierter Nationen bietet HENSOLDT auch eine hervorragende Basis für die logistische Unterstützung. Durch die Kombination von Technologie, Produktion und logistischen Dienstleistungen wird die Wertschöpfung für die Kunden deutlich erhöht und neue Arbeitsplätze am Standort geschaffen. Mittelfristig ist für das neue Unternehmen ein solides Wachstum aufgrund der Nachfrage nach modernsten Wärmebild- und Nachtsichtsystemen geplant.

Hensoldt Aktie zu Recht gestiegen? Operativ im Q1 mit Umsatz plus 37%, Aufträge plus 25%, EBITDA plus 11%

Seit KKR sein Aktienpaket an der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005) abgegeben hat, sollten zumindest von dieser seite keine Störungen für die Kursentwicklung mehr auftreten. Hensoldt hat zwei Aktionäre a 25,1 % – Leonardo und der Bund – die sich langfristig commitet haben. Und nachdem für 2021 Umsatzsteigerungen von 22%, und einen nachhaltiger Turnaround mit einem Gewinn von 63 Mio EUR erreicht werden konnte, setzt sich diese „Story“ im Q1 fort:

Im Q1 konnte man wieder Großaufträge gewinnen und damit den Auftragseingang um 25% auf 681 Mio EUR steigern (Vorjahr: 546 Mio EUR) – Auftragsbestand von 5,5 Mrd EUR an (Vorjahr: 3,7 Mrd EUR). Und die Umsätze stiegen um 37% auf 286 Mio EUR. das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 11% auf 17 Mio EUR

Thomas Müller, CEO der HENSOLDT AG, sagte im Mai: „Unser erfolgreicher Start in das Geschäftsjahr zeigt erneut, dass wir die richtigen strategischen Prioritäten setzen. Mit unserem Hightech-Portfolio sind wir der richtige Technologiepartner für die sicherheitstechnischen Herausforderungen der Zukunft. Das ist umso entscheidender, als dass sich Europa heute mit einer vollkommen neuen Sicherheitslage konfrontiert sieht. Der Krieg gegen die Ukraine ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern hat innerhalb weniger Tage zu einer Zeitenwende in der europäischen und deutschen Sicherheitspolitik geführt. Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Sondervermögen ist ein wichtiger Schritt, um die Bundeswehr schnell und umfassend für die neue sicherheitspolitische Realität zu ertüchtigen und zukunftsfähig aufzustellen. Für diesen gemeinsamen Kraftakt steht HENSOLDT bereit; als ein führendes Technologieunternehmen der Verteidigungsindustrie wissen wir um unsere besondere Rolle.“

Warten auf Aufträge aus dem Sondervermögen – nochmaliger Schub für Hensoldt Aktie?

Axel Salzmann, CFO der HENSOLDT AG, ergänzt: „Robustes, nachhaltiges Wachstum zeichnet HENSOLDT seit jeher aus – in unserem Geschäft und in unserer unternehmerischen Entwicklung. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um der dramatisch veränderten sicherheitspolitischen Lage erfolgreich begegnen zu können. Unser hoher Auftragsbestand sorgt für langfristige Umsatztransparenz über die kommenden Jahre und somit für eine stabile Basis des weiteren Entwicklungspfads von HENSOLDT. Um unsere Aufträge zuverlässig realisieren und in Umsatz überführen zu können, nehmen wir gezielte Investitionen in Produktion und Entwicklung vor. Spiegeln sich diese Wachstumsinvestitionen aktuell im Ergebnis wider, sind sie dennoch essenziell, um unser Geschäft nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Ergebnisse Q1:

Millionen EUR Q1 2021 Q1 2022 Umsatz 209 286 Bereinigtes EBITDA 15 17 Bereinigte EBITDA Marge

(vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil) 7,2% 5,8% Auftragseingang 546 681 Auftragsbestand 3.770 5.509 Bereinigter Free-Cash-Flow (vor Steuern und Zinsen) -32 -114

Bis jetzt „reicht’s nur für eine Bestätigung des Ausblicks – ob nach dem Sondervermögen mehr geht oder begrenzen dann die Kapazitäten?

„Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet HENSOLDT mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und einem wachsenden Auftragsbestand. Es wird ein Umsatzwachstum von 15% auf 1,7 Milliarden EUR erwartet sowie ein bereinigtes EBITDA von 285 Millionen bis 300 Millionen EUR. Der Nettoverschuldungsgrad soll zudem weiter gesenkt werden. HENSOLDT geht von einer Dividende von 20% des bereinigten Nettogewinns aus.“ (Unternehmensmeldung Hensoldt, 05.05.2022)

Selbst auf dem aktuellen Niveau könnte die Hensoldt Aktie noch durchaus Interesse finden – oder macht es mehr Sinn auf eine Konsolidierung zu warten? Auch eine Frage der Risikoneigung.

Chart: Hansoldt AG |Powered by GOYAX.de