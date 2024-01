Hensoldt Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen über Hensoldt haben Analysten eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Ein weiterer Aspekt, der betrachtet wurde, ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Hensoldt liegt bei 26,61, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer neutralen Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Hensoldt derzeit -2,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -14,42 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Handelssignale wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab vier berechnete Signale, die alle als "gut" bewertet wurden. Somit wird Hensoldt hinsichtlich der Stimmung und Handelssignale als "gut" eingestuft.