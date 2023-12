Hensoldt Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt wurde im Rahmen einer technischen Analyse unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 24,16 EUR um -9,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung, die als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Hensoldt wurden analysiert. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Hensoldt aktuell mit einem Wert von 47,73 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der Wert 64 beträgt. Insgesamt wird für die RSI die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 9 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hensoldt bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.